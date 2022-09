Gianmarco Pozzecco, focus sulla Serbia agli Europei di basket (Di venerdì 9 settembre 2022) Tre vittorie e due sconfitte nella cinque partite del Gruppo C degli Europei di basket. La Nazionale italiana di pallacanestro guidata dal Commissario Tecnico Gianmarco Pozzecco ha battuto agevolmente la Gran Bretagna dopo aver staccato la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta nella partita precedente. L’accoppiamento, però, non è stato dei più benevoli: gli azzurri dovranno affrontare la forte Serbia, bestia nera della nostra selezione. Le dichiarazioni di Gianmarco Pozzecco: “Serbia? Grande rispetto, ma niente paura…” (Credit foto – Youtube)Ecco le parole di Gianmarco Pozzecco al termine della partita contro la Gran Bretagna. Il coach degli azzurri si è focalizzato, immediatamente, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 9 settembre 2022) Tre vittorie e due sconfitte nella cinque partite del Gruppo C deglidi. La Nazionale italiana di pallacanestro guidata dal Commissario Tecnicoha battuto agevolmente la Gran Bretagna dopo aver staccato la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta nella partita precedente. L’accoppiamento, però, non è stato dei più benevoli: gli azzurri dovranno affrontare la forte, bestia nera della nostra selezione. Le dichiarazioni di: “? Grande rispetto, ma niente paura…” (Credit foto – Youtube)Ecco le parole dial termine della partita contro la Gran Bretagna. Il coach degli azzurri si è focalizzato, immediatamente, ...

