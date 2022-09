GF Vip, nuovo indizio: “Uno spirito libero che darà filo da torcere” (Di venerdì 9 settembre 2022) Annunciato velatamente un nuovo concorrente del GF Vip: è una donna dal carattere tosto. Non rivelata l’identità Prosegue il gioco dei non nomi di Alfonso Signorini. Il padrone di casa del GF Vip ha dato alcune anticipazioni ulteriori su un nuovo personaggio pronto a varcare la porta rossa con il via del reality su Canale Cinque. Ancora una volta però nessun nome è stato fatto, con la concorrente, una donna pronta a dare battaglia nella casa più spiata d’Italia. Sulla pagina ufficiale Instagram il Grande Fratello ha così descritto questa nuova vippona, avvolta nel mistero: “Uno spirito libero come lei darà del filo da torcere a molti vipponi”. Dal video postato si notano solo le gambe della prossima concorrente e una frase che può essere letta come un ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 9 settembre 2022) Annunciato velatamente unconcorrente del GF Vip: è una donna dal carattere tosto. Non rivelata l’identità Prosegue il gioco dei non nomi di Alfonso Signorini. Il padrone di casa del GF Vip ha dato alcune anticipazioni ulteriori su unpersonaggio pronto a varcare la porta rossa con il via del reality su Canale Cinque. Ancora una volta però nessun nome è stato fatto, con la concorrente, una donna pronta a dare battaglia nella casa più spiata d’Italia. Sulla pagina ufficiale Instagram il Grande Fratello ha così descritto questa nuova vippona, avvolta nel mistero: “Unocome leideldaa molti vipponi”. Dal video postato si notano solo le gambe della prossima concorrente e una frase che può essere letta come un ...

