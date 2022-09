Germania-Montenegro domani in tv: orario e diretta streaming ottavi di finale Europei 2022 basket (Di venerdì 9 settembre 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Germania-Montenegro, match valido per gli ottavi di finale degli Europei di basket 2022. A sfidarsi sono la seconda classificata del girone B e la terza del girone A, con il pronostico che vede la formazione teutonica partire coi favori del caso, complice anche, ma non solo, il tifo di casa. La palla a due della partita è prevista alle ore 18:00 di sabato 10 settembre, con la sfida che verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena, oltre che in streaming su Sky Go, Now Tv e Eleven Sports. RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO TABELLONE E ACCOPPIAMENTI SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 9 settembre 2022) L’e le indicazioni per vedere in, match valido per glidideglidi. A sfidarsi sono la seconda classificata del girone B e la terza del girone A, con il pronostico che vede la formazione teutonica partire coi favori del caso, complice anche, ma non solo, il tifo di casa. La palla a due della partita è prevista alle ore 18:00 di sabato 10 settembre, con la sfida che verrà trasmessa insu Sky Sport Arena, oltre che insu Sky Go, Now Tv e Eleven Sports. RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO TABELLONE E ACCOPPIAMENTI SportFace.

Quelchepassa : RT @DaRonz82: Tabellone #EuroBasket2022 Germania-Montenegro Grecia-Repubblica Ceca Spagna-Lituania Finlandia-Croazia Slovenia-Belgio Ucr… - DaRonz82 : Tabellone #EuroBasket2022 Germania-Montenegro Grecia-Repubblica Ceca Spagna-Lituania Finlandia-Croazia Slovenia-… - zazoomblog : Basket Europei 2022: il Montenegro batte la Georgia e va ai playoff Germania senza problemi con l’Ungheria -… - sportface2016 : Europei #basket 2022: la #Slovenia batte la Francia 82-86, vittorie anche per #Montenegro e #Germania - HikenNoFede2 : Decisi i primi 4 ottavi di finale di #EuroBasket Slovenia vs Belgio Germania vs Montenegro Francia vs Turchia Lituania vs Spagna -