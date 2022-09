GdS – Fabian Ruiz al Psg: al Napoli 23 milioni. E ora Paredes alla Juventus si può fare (Di venerdì 9 settembre 2022) 2022-08-29 21:12:34 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dalla rosea: Lo spagnolo a Parigi per le visite: intascherà 5 milioni netti a stagione per 5 anni Domani mattina Fabian Ruiz partirà per Parigi per sottoporsi alle visite mediche e firmare il nuovo contratto che lo legherà al Psg: 5 milioni netti a stagione fino al 2027. Al Napoli andranno complessivamente 23 milioni, dopo aver risolto la questione dei bonus. Si chiude con un briciolo d’amarezza dopo quattro anni l’esperienza del centrocampista andaluso con gli azzurri, dove è notevolmente cresciuto tecnicamente e tatticamente. Per il club di De Laurentiis un’altra plusvalenza considerando che in 4 anni il costo di 30 milioni del cartellino è stato ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 9 settembre 2022) 2022-08-29 21:12:34 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata drosea: Lo spagnolo a Parigi per le visite: intascherà 5netti a stagione per 5 anni Domani mattinapartirà per Parigi per sottoporsi alle visite mediche e firmare il nuovo contratto che lo legherà al Psg: 5netti a stagione fino al 2027. Alandranno complessivamente 23, dopo aver risolto la questione dei bonus. Si chiude con un briciolo d’amarezza dopo quattro anni l’esperienza del centrocampista andaluso con gli azzurri, dove è notevolmente cresciuto tecnicamente e tatticamente. Per il club di De Laurentiis un’altra plusvalenza considerando che in 4 anni il costo di 30del cartellino è stato ...

NapoliFCNews : GDS – Fabian e Zielinski in partenza, Giuntoli ha già individuato gli ipotetici sostituti: il punto #Napoli… - NapoliFCNews : Futuro Fabian Ruiz, GdS: gli agenti lavorano per evitare bracci di ferro. I precedenti sui giocatori in scadenza al… -