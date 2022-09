Gas, perché è saltato (di nuovo) il price cap (Di venerdì 9 settembre 2022) Niente price cap per il gas a settembre. Nella riunione dei ministri dell’Energia Ue di oggi, venerdì 9 settembre, non se ne parlerà. La decisione dovrà essere assunta dai capi di Stato e di governo. Prima a Praga e poi a Bruxelles. Per questo ora la data da segnare sul calendario è il 6 ottobre. Quando, secondo i pronostici, si bloccherà finalmente il prezzo del gas russo. E c’è anche la proposta di allargare la misura al metano di ogni provenienza. In compenso oggi dovrebbe arrivare l’ok alle altre misure: taglio dei consumi, tassa sugli extra-profitti e aiuti alle utilities in difficoltà. Per ora a festeggiare è la Russia di Putin. Che aveva minacciato il taglio delle forniture senza lo stop al tetto e alle sanzioni. A quali paesi imporre il tetto dei prezzi perché è saltato il price cap? I retroscena ... Leggi su open.online (Di venerdì 9 settembre 2022) Nientecap per il gas a settembre. Nella riunione dei ministri dell’Energia Ue di oggi, venerdì 9 settembre, non se ne parlerà. La decisione dovrà essere assunta dai capi di Stato e di governo. Prima a Praga e poi a Bruxelles. Per questo ora la data da segnare sul calendario è il 6 ottobre. Quando, secondo i pronostici, si bloccherà finalmente il prezzo del gas russo. E c’è anche la proposta di allargare la misura al metano di ogni provenienza. In compenso oggi dovrebbe arrivare l’ok alle altre misure: taglio dei consumi, tassa sugli extra-profitti e aiuti alle utilities in difficoltà. Per ora a festeggiare è la Russia di Putin. Che aveva minacciato il taglio delle forniture senza lo stop al tetto e alle sanzioni. A quali paesi imporre il tetto dei prezziilcap? I retroscena ...

