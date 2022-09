Gas, Berlino frena sul price cap: 'Solo se tutti i Paesi accettano lo stop completo alle forniture' (Di venerdì 9 settembre 2022) Berlino frena sul price cap per il gas importato da Mosca. La Germania, infatti, accetterebbe un tetto al prezzo del gas russo "se i Paesi che attualmente stanno ancora ricevendo gas dalla Russia sono ... Leggi su globalist (Di venerdì 9 settembre 2022)sulcap per il gas importato da Mosca. La Germania, infatti, accetterebbe un tetto al prezzo del gas russo "se iche attualmente stanno ancora ricevendo gas dalla Russia sono ...

MarcelloFoa : Dunque: la Francia fornirà #gas alla Germania, Berlino darà #elettricità a Parigi. Tutti gli altri Paesi, inclusa l… - TgLa7 : ++ Patto #Macron-#Scholz: 'Esporteremo #gas verso la Germania' ++ Berlino produrrà più elettricità e sarà solidale… - fattoquotidiano : In Germania -15% nel primo semestre 2022, da noi -2%: se Putin chiude i rubinetti, saremo a corto di metano dalla p… - MarceVann : RT @abunomnes: @strange_days_82 @LaVeritaWeb No di Berlino al tetto sul gas adesso ?? - abunomnes : @strange_days_82 @LaVeritaWeb No di Berlino al tetto sul gas adesso ?? -