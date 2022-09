Funerali Elisabetta, Biden e Mattarella presenti. Putin non va (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – Ci sarà il presidente americano, Joe Biden, ai Funerali della Regina Elisabetta II che dovrebbero tenersi a Westminster Abbey il 19 settembre, sebbene la data ufficiale non sia stata ancora comunicata da Buckingham Palace. La notizia è stata confermata dalla Casa Bianca, mentre alcuni leader mondiali potrebbero rimodellare le loro agende sulla base della data delle esequie, che rischiano di tenersi a ridosso dei lavori dell’Assemblea Generale dell’Onu, che si apre a New York il 20 settembre. Anche il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha espresso l’intenzione di partecipare ai Funerali della Regina, a condizione che “la mia agenda lo consenta”, ha chiarito. Ci saranno poi esponenti delle famiglie reali di Spagna, Belgio, Norvegia, Danimarca, Svezia e Olanda. A rappresentare l’Italia potrebbe ... Leggi su italiasera (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – Ci sarà il presidente americano, Joe, aidella ReginaII che dovrebbero tenersi a Westminster Abbey il 19 settembre, sebbene la data ufficiale non sia stata ancora comunicata da Buckingham Palace. La notizia è stata confermata dalla Casa Bianca, mentre alcuni leader mondiali potrebbero rimodellare le loro agende sulla base della data delle esequie, che rischiano di tenersi a ridosso dei lavori dell’Assemblea Generale dell’Onu, che si apre a New York il 20 settembre. Anche il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha espresso l’intenzione di partecipare aidella Regina, a condizione che “la mia agenda lo consenta”, ha chiarito. Ci saranno poi esponenti delle famiglie reali di Spagna, Belgio, Norvegia, Danimarca, Svezia e Olanda. A rappresentare l’Italia potrebbe ...

