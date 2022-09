Frattesi-Roma, non è finita: il piano di Pinto per il suo 'giocatore preferito' (Di venerdì 9 settembre 2022) "Frattesi è il mio giocatore preferito della Serie A, esclusi quelli della Roma". Parole forti e chiare quelle usate qualche... Leggi su calciomercato (Di venerdì 9 settembre 2022) "è il miodella Serie A, esclusi quelli della". Parole forti e chiare quelle usate qualche...

cmdotcom : #Frattesi-#Roma, non è finita: il piano di Pinto per il suo 'giocatore preferito' - sportli26181512 : Frattesi-Roma, non è finita: il piano di Pinto per il suo 'giocatore preferito': 'Frattesi è il mio giocatore prefe… - supporter_roma : @lapollonio @Thy_76 @Ern4Pel Ibanez ci può stare, hai ragione (anche se a me continua a convincere poco). Zalewski… - lapollonio : @supporter_roma @Thy_76 @Ern4Pel Quindi, ad esempio, un Ibanez preso a 20 anni con 1 presenza scarsa nell’Atalanta… - Thy_76 : @supporter_roma @Ern4Pel Tirare fuori giocatori interessanti significa anche quelli usciti dal vivaio. Dal vivaio d… -