Fratelli d'Italia contro Peppa Pig: "Inaccettabile" | Cosa? La puntata incriminata (Di venerdì 9 settembre 2022) Mancano ormai poco più di due settimane al voto del 25 settembre e i principali partiti colgono ogni occasione per aprire dibattiti, in alcuni casi prendendosela con trasmissioni televisive o addirittura cartoni animati. L'ultima è di Fratelli d'Italia, che non ha affatto gradito una puntata di Peppa Pig, uno dei cartoni animati più amati dai bambini. Ma Cosa ha comportato questa presa di posizione così critica da parte del partito guidato da Giorgia Meloni? La denuncia è arrivata da Federico Mollicone, responsabile cultura di Fratelli d'Italia e candidato nel collegio plurinominale Lazio 1-01 della Camera dei Deputati. Mollicone non è riuscito ad accettare il fatto che nell'episodio di Peppa Pig fossero presenti due mamme. Una ...

GiusCandela : Voi capite di cosa stiamo parlando? Peppa Pig. Fratelli d'Italia contro Peppa Pig. Anno 2022. - ZanAlessandro : Fratelli d’Italia lancia l’allarme, un nuovo nemico assedia la nazione: @peppapig. #PeppaPig - ladyonorato : Toh, un’altra “putiniana”… Emma Marcegaglia: “Le imprese in Italia vengono distrutte dai “fratelli” d’oltreoceano”… - shakercortisolo : RT @Iperbole_: Fratelli d'Italia ha ufficialmente chiesto alla Rai di non trasmettere un episodio di Peppa Pig perché c'è un bimbo con due… - sjwbducisjw : RT @Iperbole_: Fratelli d'Italia ha ufficialmente chiesto alla Rai di non trasmettere un episodio di Peppa Pig perché c'è un bimbo con due… -