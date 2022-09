Franco Terlizzi fuori dal carcere: cosa ha deciso il gip sull’ex naufrago dell’Isola (Di venerdì 9 settembre 2022) L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi e personal trainer dei Vip, Franco Terlizzi, ha lasciato il carcere di Monza ed è attualmente ai domiciliari. L’uomo era stato arrestato nei giorni scorsi nell’ambito dell’inchiesta milanese che ha fatto scattare le manette a carico di Davide Flachi, figlio dello storico boss della ‘Ndrangheta, Pepè Flachi. Franco Terlizzi lascia... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 9 settembre 2022) L’exdei Famosi e personal trainer dei Vip,, ha lasciato ildi Monza ed è attualmente ai domiciliari. L’uomo era stato arrestato nei giorni scorsi nell’ambito dell’inchiesta milanese che ha fatto scattare le manette a carico di Davide Flachi, figlio dello storico boss della ‘Ndrangheta, Pepè Flachi.lascia... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

