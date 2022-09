Francesco Oppini, che scivolone sulla Regina | Serena Bortone gelata (Di venerdì 9 settembre 2022) La morte della Regina Elisabetta ha suscitato grande commozione in tutto il mondo. Fin dai primi momenti successivi alla notizia della sua dipartita sono giunti messaggi di cordoglio da parte di capi di stato e di governo, esponenti politici ma anche personaggi famosi e star della musica e dello spettacolo. Anche in Italia il decesso della sovrana 96enne è stato accolto con grande dispiacere, data la simpatia di cui nutriva Elisabetta anche nel Belpaese. Tuttavia non mancano alcuni commenti che stonano un po’ con il cordoglio generale nei confronti della Regina e dei suoi 70 anni di regno. Anche durante il famoso programma Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone, è scappata una frase che ha provocato gelo in studio. Cosa è accaduto esattamente? Nel primo pomeriggio di ieri ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 9 settembre 2022) La morte dellaElisabetta ha suscitato grande commozione in tutto il mondo. Fin dai primi momenti successivi alla notizia della sua dipartita sono giunti messaggi di cordoglio da parte di capi di stato e di governo, esponenti politici ma anche personaggi famosi e star della musica e dello spettacolo. Anche in Italia il decesso della sovrana 96enne è stato accolto con grande dispiacere, data la simpatia di cui nutriva Elisabetta anche nel Belpaese. Tuttavia non mancano alcuni commenti che stonano un po’ con il cordoglio generale nei confronti dellae dei suoi 70 anni di regno. Anche durante il famoso programma Oggi è un altro giorno, condotto da, è scappata una frase che ha provocato gelo in studio. Cosa è accaduto esattamente? Nel primo pomeriggio di ieri ...

lullabyfatale : RT @falcions85: francesco oppini che canta, pur non sapendolo fare. tutto sua madre. #oggieunaltrogiorno - Indira813 : Sto vedendo @altrogiornorai1 su @RaiUno e scopro solo oggi che Francesco Maria Oppini sa cantare? E pure bene? Ha u… - LoryMice : Francesco Oppini che canta con questi altri Let it be. #oppini #FrancescoOppini - falcions85 : francesco oppini che canta, pur non sapendolo fare. tutto sua madre. #oggieunaltrogiorno - ils0leseitu : perché ho acceso la tv e su rai 1 c’è francesco oppini che canta let it be -