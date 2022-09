Formula 1, verso il Gran Premio di Monza: penalità per la Ferrari (Di venerdì 9 settembre 2022) Formula 1, piove sul bagnato in casa Ferrari: penalità in vista proprio nel Gran Premio di Monza, davanti a tantissimi tifosi della Rossa. Ormai l’attesa è finita: sta per scattare l’attesissimo Gran Premio di Monza. La gara sul circuito brianzolo è sempre emozionante ed imprevedibile: nel corso degli anni ha regalato sempre Grandi colpi di Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di venerdì 9 settembre 2022)1, piove sul bagnato in casain vista proprio neldi, davanti a tantissimi tifosi della Rossa. Ormai l’attesa è finita: sta per scattare l’attesissimodi. La gara sul circuito brianzolo è sempre emozionante ed imprevedibile: nel corso degli anni ha regalato sempredi colpi di Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

sportli26181512 : F1, GP d'Italia: a Monza raffica di penalità come in Belgio? La situazione: Penalità certa per Lewis Hamilton, ma n… - Milly_Sunshine : Oggi è l'anniversario del GP Italia 1991, commentato tempo fa su Obsolete Narrazioni di Formula 1 (blog di F1, Indy… - crisinter82 : RT @MatteoBarzaghi: Inter-Lukaku, la trattativa puó cominciare. Dopo i primi contatti il Chelsea non ha chiuso alla possibilità di cederlo… - fuoripistanet : Daniel Ricciardo, in una conversazione con Sergio Pérez in vista del GP d'Olanda, si è fatto scappare che sarà fuor… - sportface2016 : Verso l'#ItalianGP: tutte le vittorie della #Ferrari a Monza -