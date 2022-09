Formula 1 - Porsche, salta l'accordo con la Red Bull (Di venerdì 9 settembre 2022) salta - almeno per ora - l'ingresso della Porsche nel circus della Formula1. La Casa di Zuffenhausen ha, infatti, posto fine alle trattative con la Red Bull, senza trovare accordi di sorta. Ad annunciarlo sono stati i tedeschi con un comunicato diffuso a poche ore dall'avvio del fine settimana dedicato al Gran premio di Monza. Decisione congiunta. Nel corso degli ultimi mesi, Porsche e Red Bull hanno discusso della possibilità dell'ingresso della Porsche in Formula 1. Le due società sono ora giunte alla conclusione congiunta che questi colloqui non continueranno più, si legge nel comunicato, dove si spiegano anche i motivi della rottura delle trattative. In sostanza, non è stata trovata una quadra non tanto sulla fornitura di motori, quanto ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 9 settembre 2022)- almeno per ora - l'ingresso dellanel circus della1. La Casa di Zuffenhausen ha, infatti, posto fine alle trattative con la Red, senza trovare accordi di sorta. Ad annunciarlo sono stati i tedeschi con un comunicato diffuso a poche ore dall'avvio del fine settimana dedicato al Gran premio di Monza. Decisione congiunta. Nel corso degli ultimi mesi,e Redhanno discusso della possibilità dell'ingresso dellain1. Le due società sono ora giunte alla conclusione congiunta che questi colloqui non continueranno più, si legge nel comunicato, dove si spiegano anche i motivi della rottura delle trattative. In sostanza, non è stata trovata una quadra non tanto sulla fornitura di motori, quanto ...

