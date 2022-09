Formula 1 - Felipe Massa: "Una vittoria della Ferrari a Monza porterebbe tranquillità" (Di venerdì 9 settembre 2022) Abbiamo incontrato l'ex pilota di Formula 1 Felipe Massa nel paddock di Monza in occasione della presentazione dell'evento DHL per il Gran Premio d'Italia. Una carriera nel Circus, quella del campione brasiliano, che ha spaziato dal 2002, anno dell'esordio con il team Sauber, fino alla chiusura, nel 2017, alla Williams. In mezzo, ben otto stagioni alla Scuderia Ferrari, con undici vittorie nei gran premi, 41 podi, 16 pole position e un Mondiale Piloti mancato per un soffio nel 2008. Ecco che cosa ci ha raccontato il bravo e simpatico 41enne di San Paolo del Brasile, che è rimasto nel cuore dei tifosi della Rossa. Felipe, che cosa provi a tornare, qui, a Monza, non da pilota? sempre bello, anche senza correre: ero qui anche l'anno ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 9 settembre 2022) Abbiamo incontrato l'ex pilota dinel paddock diin occasionepresentazione dell'evento DHL per il Gran Premio d'Italia. Una carriera nel Circus, quella del campione brasiliano, che ha spaziato dal 2002, anno dell'esordio con il team Sauber, fino alla chiusura, nel 2017, alla Williams. In mezzo, ben otto stagioni alla Scuderia, con undici vittorie nei gran premi, 41 podi, 16 pole position e un Mondiale Piloti mancato per un soffio nel 2008. Ecco che cosa ci ha raccontato il bravo e simpatico 41enne di San Paolo del Brasile, che è rimasto nel cuore dei tifosiRossa., che cosa provi a tornare, qui, a, non da pilota? sempre bello, anche senza correre: ero qui anche l'anno ...

mony_carmy : Ettore Giovannelli + Felipe Massa e manca solo il sommo e Ivan capelli, oltre a stella Bruno, Giancarlo Bruno, Gior… - drawingofthe3 : Non ho capito come sono finita nel formula 1 Twitter quando non guardo una gara dall'incidente di Felipe Massa non… - svtoyou5 : @assilemamore felipe datte alla formula e almeno vieni qui a roma e te posso fa una bella carbonaraa?? -