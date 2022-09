“Forget me”, alla scoperta del nuovo brano di Lewis Capaldi (Di venerdì 9 settembre 2022) “Forget me” è il nuovo singolo di Lewis Capaldi, il primo tratto dal nuovo album. Il cantautore scozzese racconta a proposito di questo brano. “Ciao, sono io, Lewis Capaldi: cantautore scozzese, popstar ‘in carne’ e appassionato di ‘umorismo da toilette’. Ho pensato che fosse giusto salvarvi dalla lettura dell’ennesimo comunicato stampa di un PR che vi dicesse quanto sono meraviglioso, rendicontando le vendite dei miei dischi, i premi vinti, i record infranti e quanto dovreste essere in fibrillazione per il mio nuovo singolo. Così ho deciso di scrivere un comunicato io stesso. Sono tornato e il mio nuovo singolo si intitola “Forget Me”. Siamo onesti qui, a livello di testo copre un ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 9 settembre 2022) “me” è ilsingolo di, il primo tratto dalalbum. Il cantautore scozzese racconta a proposito di questo. “Ciao, sono io,: cantautore scozzese, popstar ‘in carne’ e appassionato di ‘umorismo da toilette’. Ho pensato che fosse giusto salvarvi dlettura dell’ennesimo comunicato stampa di un PR che vi dicesse quanto sono meraviglioso, rendicontando le vendite dei miei dischi, i premi vinti, i record infranti e quanto dovreste essere in fibrillazione per il miosingolo. Così ho deciso di scrivere un comunicato io stesso. Sono tornato e il miosingolo si intitola “Me”. Siamo onesti qui, a livello di testo copre un ...

Lopinionista : 'Forget me', alla scoperta del nuovo brano di Lewis Capaldi - sabribri1977 : RT @ENAPAY_2: DON'T FORGET Tutto questo non si può più accettare. Va trovato il coraggio di opporsi. Nnon credete soprattutto alla SX e la… - Fab8013 : RT @ENAPAY_2: DON'T FORGET Tutto questo non si può più accettare. Va trovato il coraggio di opporsi. Nnon credete soprattutto alla SX e la… - ENAPAY_2 : DON'T FORGET Tutto questo non si può più accettare. Va trovato il coraggio di opporsi. Nnon credete soprattutto all… - ciaosonoiosof : al tipo che ieri ha deciso di non investirmi quando mi sono buttata in mezzo alla strada per recuperare il mio tele… -