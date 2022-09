“Flesh: Warhol & The Cow”: la mostra alla Vaccheria di Roma (Di venerdì 9 settembre 2022) La mostra Flesh: Warhol & The Cow, apre il nuovo spazio culturale la Vaccheria. Quest’ultimo inserito all’interno del programma urbanistico Eur-Castellaccio. La zona espositiva di Roma viene inaugurata dopo un un lavoro di restauro che la colloca nel paesaggio urbano contemporaneo dell’Eur. La Vaccheria è un casale storico, ristrutturato nel corso del programma urbanistico Eur-Castellaccio e al relativo accordo come compensazioni di due importanti aree dal punto di vista ambientale, naturalistico e archeologico: il Pratone delle Valli e il Parco Volusia. Warhol Elvis I and II, 1964-1978 Collezione Rosini GutmanPer questo importante evento inaugurale arriva alla Vaccheria una mostra con alcune delle ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 9 settembre 2022) La; The Cow, apre il nuovo spazio culturale la. Quest’ultimo inserito all’interno del programma urbanistico Eur-Castellaccio. La zona espositiva diviene inaugurata dopo un un lavoro di restauro che la colloca nel paesaggio urbano contemporaneo dell’Eur. Laè un casale storico, ristrutturato nel corso del programma urbanistico Eur-Castellaccio e al relativo accordo come compensazioni di due importanti aree dal punto di vista ambientale, naturalistico e archeologico: il Pratone delle Valli e il Parco Volusia.Elvis I and II, 1964-1978 Collezione Rosini GutmanPer questo importante evento inaugurale arrivaunacon alcune delle ...

