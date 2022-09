Flavio Briatore sui social: "Mai visto un povero creare posti di lavoro". VIDEO (Di venerdì 9 settembre 2022) Flavio Briatore è tornato a dire la sua sul tema lavoro pubblicando sul suo account Instagram un estratto di un’intervista a Mediaweb Channel dove ha parlato delle difficoltà di investire in Italia, soprattutto a causa dell’atteggiamento di molte persone le quali, a suo dire, sono più brave a puntare il dito contro i benestanti che a prendere iniziative ed essere propositivi. “Non hanno capito che chi crea ricchezza sono le aziende, gli investimenti. Non ho mai visto un povero creare un posto di lavoro”, ha sentenziato. E ancora: “Non è che da ricco vai in barca ai Caraibi. Il ricco investe sempre. Noi siamo partiti con 10 milioni di fatturato. Adesso siamo a 140 milioni. Il governo prende troppe tasse dagli stipendi. Invece di comprare i banchi con le rotelle… Questo è ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 9 settembre 2022)è tornato a dire la sua sul temapubblicando sul suo account Instagram un estratto di un’intervista a Mediaweb Channel dove ha parlato delle difficoltà di investire in Italia, soprattutto a causa dell’atteggiamento di molte persone le quali, a suo dire, sono più brave a puntare il dito contro i benestanti che a prendere iniziative ed essere propositivi. “Non hanno capito che chi crea ricchezza sono le aziende, gli investimenti. Non ho maiunun posto di”, ha sentenziato. E ancora: “Non è che da ricco vai in barca ai Caraibi. Il ricco investe sempre. Noi siamo partiti con 10 milioni di fatturato. Adesso siamo a 140 milioni. Il governo prende troppe tasse dagli stipendi. Invece di comprare i banchi con le rotelle… Questo è ...

