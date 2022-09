Fiorentina, Barak si presenta: «In viola il salto di qualità. Con Italiano gioco nel mio ruolo» (Di venerdì 9 settembre 2022) Il neo centrocampista della Fiorentina Barak si è presentato in conferenza stampa Antonin Barak, centrocampista della Fiorentina arrivato negli ultimi giorni di calciomercato, si è presentato in conferenza stampa. ARRIVO ALLA Fiorentina – «Sono arrivato in un club molto organizzato, con un’idea di calcio che sta crescendo. Questo mi dà veramente tanto dentro di me: posso crescere ancora tanto e posso migliorare. Voglio dimostrare il mio valore e imparare tanto dal mister. Per me Firenze è un salto di qualità. E’ solo una questione di testa: se noi capiamo che ogni 3 giorni giochiamo, diventerà tutto più facile. La nostra squadra è molto forte, possiamo raggiungere grandi obiettivi in questa stagione». ruolo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 settembre 2022) Il neo centrocampista dellasi èto in conferenza stampa Antonin, centrocampista dellaarrivato negli ultimi giorni di calciomercato, si èto in conferenza stampa. ARRIVO ALLA– «Sono arrivato in un club molto organizzato, con un’idea di calcio che sta crescendo. Questo mi dà veramente tanto dentro di me: posso crescere ancora tanto e posso migliorare. Voglio dimostrare il mio valore e imparare tanto dal mister. Per me Firenze è undi. E’ solo una questione di testa: se noi capiamo che ogni 3 giorni giochiamo, diventerà tutto più facile. La nostra squadra è molto forte, possiamo raggiungere grandi obiettivi in questa stagione»....

