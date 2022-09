Finto sms da Poste Italiane | poi il conto svuotato | “Rubati 11mila euro”

giulia0268 : Un finto sms da Poste Italiane, poi la raffica di prelievi: «Conto svuotato, le hanno rubato 11mila euro» - mfiorent : Finto sms delle Poste: raffica di prelievi, conto svuotato a un'impiegata - leggoit : Un finto #sms da #poste italiane, poi la raffica di prelievi: «Conto svuotato, le hanno rubato 11mila euro» - Gazzettino : Finto sms dalla Poste: raffica di prelievi, conto svuotato a un'impiegata -

Unda Poste Italiane , poi la raffica di prelievi. Ha dell'incredibile la vicenda di cui è stata vittima B. C., un'impiegata veneziana che è stata letteralmente rapinata di 11mila euro dopo un ...Undelle Poste ha mietuto l'ennesima vittima di truffa organizzata da un hacker, il quale, entrando in possesso dei dati necessari, è riuscito a sottrarre 11mila euro dal conto di B. C., ... Il finto sms, poi i prelievi: come funziona la truffa dei codici Il raggiro di cui è stata vittima una donna di Mestre ha riacceso l'attenzione sulla cosiddetta truffa del finto sms, spesso inoltrato da fittizi operatori delle poste o delle banche. La polizia: "Mai ...Un finto sms da Poste Italiane, poi la raffica di prelievi. Ha dell'incredibile la vicenda di cui è stata vittima B.C., un'impiegata veneziana che è ...