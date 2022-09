Fincantieri costruirà altre quattro navi per Viking (Di venerdì 9 settembre 2022) Nell'ambito dell'annuncio per sei opzioni del marzo 2018 Fincantieri e Viking hanno reso efficaci i contratti per la terza e quarta nave. Le società hanno inoltre firmato i contratti per la quinta e ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 settembre 2022) Nell'ambito dell'annuncio per sei opzioni del marzo 2018hanno reso efficaci i contratti per la terza e quarta nave. Le società hanno inoltre firmato i contratti per la quinta e ...

Da oggi, quindi, la collaborazione tra Fincantieri e Viking si traduce in ben 18 unità totali, incluse due navi da crociera expedition della controllata Vard. Un fattore questo, che per Fincantieri ... Per questa serie di sei unita', che segue le 10 ordinate a partire dal 2012, Fincantieri ha sviluppato di concerto con la societa' armatrice un progetto basato sulle caratteristiche di successo delle ...