FIFA 23: KVARATSKHELIA POTM DI AGOSTO DELLA SERIE A

E' Khvicha KVARATSKHELIA il POTM di AGOSTO DELLA SERIE A, come annunciato ufficialmente dalla Lega SERIE A tramite un comunicato pubblicato anche sul sito ufficiale! Il premio EA SPORTS Player Of The Month di AGOSTO è stato assegnato al calciatore del Napoli Khvicha KVARATSKHELIA. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli-Spezia, in programma sabato 10 settembre

