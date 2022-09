FIFA 22: Obiettivi Charles De Ketelaere Moments. Disponibile una nuova carta speciale (Di venerdì 9 settembre 2022) EA Sports ha annunciato che sono ora disponibili gli Obiettivi che permettono di sbloccare la carta speciale Moments di Charles De Ketelaere per la modalità FIFA 22 Ultimate Team. Le carte Player Moments sono oggetti speciali che celebrano le partite decisive nella carriera di un giocatore, con statistiche che riflettono le prestazioni in quelle determinate partite. Potete riscattare la carta dell’attaccante che milita nel Milan completando gli Obiettivi disponibili in FUT. Assist Belgi: Fornisci un assist con giocatori belgi in 5 partite Squad Battles differenti a livello Esperto o superiore (o Rivals). Attacco Prolifico: Segna 4 gol in Squad Battles a livello Esperto o superiore (o Rivals) schierando ... Leggi su fifaultimateteam (Di venerdì 9 settembre 2022) EA Sports ha annunciato che sono ora disponibili gliche permettono di sbloccare ladiDeper la modalità22 Ultimate Team. Le carte Playersono oggetti speciali che celebrano le partite decisive nella carriera di un giocatore, con statistiche che riflettono le prestazioni in quelle determinate partite. Potete riscattare ladell’attaccante che milita nel Milan completando glidisponibili in FUT. Assist Belgi: Fornisci un assist con giocatori belgi in 5 partite Squad Battles differenti a livello Esperto o superiore (o Rivals). Attacco Prolifico: Segna 4 gol in Squad Battles a livello Esperto o superiore (o Rivals) schierando ...

