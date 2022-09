Fiducia Inter: contro il Torino avanti l’'1'. Impegni casalinghi a bassa quota per Napoli e Juventus (Di venerdì 9 settembre 2022) Le due pesanti sconfitte rimediate contro Milan e Bayern Monaco hanno incrinato le certezze dell’Inter e del suo mister Simone Inzaghi... Leggi su calciomercato (Di venerdì 9 settembre 2022) Le due pesanti sconfitte rimediateMilan e Bayern Monaco hanno incrinato le certezze dell’e del suo mister Simone Inzaghi...

sportface2016 : +++@lequipe: #Skriniar al #Psg, cresce la fiducia nel club francese. Contatti con l'#Inter in corso+++ - WithYouFC : RT @ericdraven667: Oggi 09.09.2022 - Digitalbits che non paga - Hisense sparito dal sito dell'Inter - Non abbiamo uno sponsor di manica, -… - emanuele9988 : RT @ericdraven667: Oggi 09.09.2022 - Digitalbits che non paga - Hisense sparito dal sito dell'Inter - Non abbiamo uno sponsor di manica, -… - ottaviozanetti : RT @ericdraven667: Oggi 09.09.2022 - Digitalbits che non paga - Hisense sparito dal sito dell'Inter - Non abbiamo uno sponsor di manica, -… - nox2793 : RT @ericdraven667: Oggi 09.09.2022 - Digitalbits che non paga - Hisense sparito dal sito dell'Inter - Non abbiamo uno sponsor di manica, -… -