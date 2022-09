Festival di Venezia, Rosa Perrotta conferma così la crisi con Pietro Tartaglione (Di venerdì 9 settembre 2022) Intervistata al Festival del Cinema di Venezia in merito alla presunta crisi con il compagno Pietro Tartaglione, che negli ultimi mesi si è mostrato molto raramente accanto a lei, Rosa Perrotta ha indirettamente confermato che tra loro qualcosa non andava perché ha dichiarato che non sempre la coppia o la famiglia possono essere perfette. Anzi, ha confermato di aver iniziato a fare terapia da uno psicologo proprio per questo motivo. “La perfezione non esiste” ha dichiarato. “Tenere in piedi una famiglia in maniera sana, solida e forte richiede impegno, sacrificio, perseveranza. E, in qualche momento della vita, possiamo credere di non farcela. È più che normale e succede a tutte le coppie”. Insomma, la crisi c’è stata, ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 9 settembre 2022) Intervistata aldel Cinema diin merito alla presuntacon il compagno, che negli ultimi mesi si è mostrato molto raramente accanto a lei,ha indirettamenteto che tra loro qualcosa non andava perché ha dichiarato che non sempre la coppia o la famiglia possono essere perfette. Anzi, hato di aver iniziato a fare terapia da uno psicologo proprio per questo motivo. “La perfezione non esiste” ha dichiarato. “Tenere in piedi una famiglia in maniera sana, solida e forte richiede impegno, sacrificio, perseveranza. E, in qualche momento della vita, possiamo credere di non farcela. È più che normale e succede a tutte le coppie”. Insomma, lac’è stata, ...

