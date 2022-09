Federica Pellegrini | dopo il matrimonio la confessione che non ti aspetti | “Ho tradito…” | Fan senza parole

(Di venerdì 9 settembre 2022) La Divina si è sposata da una manciata di giorni con il suo ex allenatore Matteo Giunta. I due sono legati sentimentalmente già da qualche anno, motivo per cui hanno deciso di compiere il grande passo convolando a nozze nella splendida cornice della città di Veneziae Matteo Giunta sono finalmente moglie e marito. Il loro amore è stato celebrato nella famosa città lagunare veneta dove si è tenuta una attesissima celebrazione dato il risalto mediatico dell’evento. Ora che la piscina fa parte del suo passato, l’ex campionessa di nuoto si può dedicare liberamente a tutte le attività che precedentemente ha più o meno trascurato.(Websource)Il prossimo obiettivo della coppia èalcuna ombra di dubbio quello di diventare genitori, anche se per ...

nadiescomoti : la divina, federica pellegrini - ConcitaBorrelli : “Non vedo l’ora di essere madre. Parlano tutti della connessione incredibile con qualcosa che sta crescendo dentro… - Taimueister : J-Ax, Federica Pellegrini, Annalisa Scarrone, Marine Le Pen (??) - Novella_2000 : Federica Pellegrini e Matteo Giunta, violente liti e gelosie: cosa è accaduto - marco_muggittu : Federica Pellegrini: 'vorrei avere dei figli. Voglio sapere cosa si prova ad avere la pancia' Fede, vieni una settimana da mia zia. -

Rocio Morales madrina scintillante (8), Paola Caruso e la cofana in testa (5) 1 di 11 Gianmarco Tamberi vola in alto: 8 Doponeo - sposa ecco un altro atleta fresco di fiori d'...Non solo, il cantautore ha anche pubblicato uno dei brani inediti dal titolo Seria che l'ha portato a collaborare con, visto che la nuotatrice ha partecipato al videoclip. ' ...Non prima del matrimonio “perché devo bere”, questa è stata l’unica divertente obiezione che Pellegrini ha sollevato riguardo la futura gravidanza Lei e Matteo Giunta vorrebbero più di un figlio ma… L ...Sono da poco marito e moglie, ma tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta non mancano liti e gelosie. E tutto parte da lei.