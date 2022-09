(Di venerdì 9 settembre 2022) L’Italia si conferma leader delin Ue. I numeri presentati a Rivoluzione Bio Osservatorio SANA, durante la 34esima edizione di SANA, evidenziano che le superfici coltivate ahanno raggiunto quasi 2,2 milioni di ettari, crescendo del 4,4%, con un’incidenza sulla SAU nazionale del 17,4%, la più alta in Ue. Il nostro Paese mantiene anche il primato del numero di operatori 86.144, in aumento del 5,4% rispetto al 2021. Punto critico, la battuta d’arresto deidomestici che, secondo i dati dell’Osservatori SANA, sono diminuiti dell’0,8% mentre, dopo il periodo pandemico, si registra una decisa(+53%) deifuori casa. In grande espansione l’export delitaliano, che vola al +16%. Dai dati presentati a Rivoluzione Bio, ...

: favorire il consumo sostenibile Analizzando i dati presentati,sostiene, quindi, ' l'urgenza di tornare a far crescere i consumi domestici , utilizzando al meglio gli ...In grande espansione l'export delitaliano, che vola al +16%. Dai dati presentati a Rivoluzione Bio,sostiene l'urgenza di tornare a far crescere i consumi domestici utilizzando ...L’Italia si conferma leader del biologico in Ue. I numeri presentati a Rivoluzione Bio Osservatorio SANA, durante la 34esima edizione di SANA, evidenziano che le superfici coltivate a biologico hanno ...Consumi Bio: l'89% delle famiglie italiane ha acquistato biologico nel 2022, ecco tutti i dati dell'osservatorio SANA.