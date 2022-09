FdI vola al 26 | 5 per cento | il trionfo di Meloni anche nei fortini rossi

Leggi su iltempo

(Di venerdì 9 settembre 2022) Unche va ben al di là delle più rosee aspettative. Una rilevazione che sancisce la voglia degli Italiani di un governo stabile, coeso e pronto a combattere,in Europa, per gli interessi nostrani. Una forbice che aumenta, giorno dopo giorno. Fratelli d'Italiaal 26,5% e prende il largo. Il Partito Democratico scende al 21,1%, a oltre cinque punti da Giorgia. Il sondaggio Proger Index Research per Piazzapulita, a meno di venti giorni dalle elezioni 2022 del 25 settembre, fotografa la crescita del movimento di Guido Crosetto e Ignazio La Russa, sempre più in vetta, solitario. Sul gradino più basso del podio il Movimento Cinque Stelle, dato, da altri sondaggisti, in testa al Sud. L'attuale 14% equivale ad un più cinque perrispetto alla fine di luglio. Conte stacca ...