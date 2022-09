“Fascista o non fascista? Poco importa, è figlia di quel liquido amniotico”, Edith Bruck centra il punto su Giorgia Meloni | VIDEO (Di venerdì 9 settembre 2022) In meno di due minuti è riuscita a descrivere lo status quo della politica italiana (e dei suoi protagonisti) in vista del voto per le elezioni Politiche del prossimo 25 settembre. Edith Bruck, ospite di Piazza Pulita, ha parlato della probabile vittoria della destra e di Giorgia Meloni che dovrebbe diventare la prossima Presidentessa del Consiglio. La scrittrice ungherese, naturalizzata italiana e sopravvissuta all’Olocausto, ha idee ben chiare e dipinge un quadro della situazione. #Piazzapulita#EdithBruck La Meloni urla, per questo la gente la sente, Letta è pacato e la sua voce non arriva. pic.twitter.com/LNRAzIyt88 — Maia Aura (@MaiaAura1) September 8, 2022 Edith Bruck contro Giorgia Meloni a ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) In meno di due minuti è riuscita a descrivere lo status quo della politica italiana (e dei suoi protagonisti) in vista del voto per le elezioni Politiche del prossimo 25 settembre., ospite di Piazza Pulita, ha parlato della probabile vittoria della destra e diche dovrebbe diventare la prossima Presidentessa del Consiglio. La scrittrice ungherese, naturalizzata italiana e sopravvissuta all’Olocausto, ha idee ben chiare e dipinge un quadro della situazione. #Piazzapulita#Laurla, per questo la gente la sente, Letta è pacato e la sua voce non arriva. pic.twitter.com/LNRAzIyt88 — Maia Aura (@MaiaAura1) September 8, 2022controa ...

