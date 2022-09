Farmacie online | gli italiani le amano | ecco perché

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 9 settembre 2022) L’acquisto dei farmacinon è più una scelta di pochi ma è diventata per gliuna vera consuetudine. Lo dicono i dati raccolti nel rapporto Iqvia che spiega come negli ultimi due anni la vendita di farmaciè cresciuta a livelli mai visti prima. Le percentuali sono da capogiro: + 90% rispetto al 2019 e + 14% rispetto al 2020 con un fatturato di 383,1 milioni di euro per tutte levirtuali del nostro Paese.Un vero cambio di rotta per il settore che ha beneficiato di una trasformazione radicale nelle abitudini dei cittadini che hanno imparato ad apprezzare le opportunità offerte dall’e-commerce e tutti i suoi diversi vantaggi entrando a pieno titolo nelle consuetudini di acquisto.Glihanno gradito la comodità delle...