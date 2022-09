Fabrizio Romano | Graham Potter | arrivato @ Cobham per firmare il contratto come nuovo uomo del Chelsea…

mneves_ : Fabrizio Romano. - paddypower : Fabrizio Romano at 10:58pm. #DeadlineDay - Stephen19082802 : RT @SenseiCarl_: Hahahahahahaha fucking Fabrizio Romano there - M0dJ0sh : @sunnydina_ @i_geraldine_ @deKunLe_Oyo @Nairacodes @Blvckmagiclens @Ms_KhloeRita @chemicalbrodar Oshodi Fabrizio Romano???? - finadocu : @OldTraffordBr ??? Fabrizio Romano -

MOW

...CAVA PIERLUIGI CANTALUPO ROSSELLA MEMOLI MARIANNA GRISI STEFANIA MARINO ANNA PAOLA AMOROSO...FORMISANO MARGHERITA NADDEO BARBARA DELLE DONNE VALENTINA SCARFONE CRISTINA SESSA LUCIA...Come scrive il noto giornalista sportivoil Liverpool avrà la possibilità di pagare Arthur Melo in caso di riscatto in due stagioni. Il Liverpool può riscattare il cartellino di ... Ok, ma chi ca**o è Fabrizio Romano, il principe del calciomercato Il talento dello Shakhtar Donetsk, Mykhaylo Mudryk non spegne le voci di un futuro trasferimento: sogna di giocare in Premier League ...Come scrive Fabrizio Romano i 37,5 milioni di euro potrebbero essere pagati in due stagioni dalla società inglese ...