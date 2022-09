Fabrica Floridi | lavoro e futuro cercasi

Leggi su formiche

(Di venerdì 9 settembre 2022) Alla ricerca del(e dell’impresa) i giovani da che parte devono guardare? Perché la scuola e l’università sembrano più ancorate al passato che ad aprire strade al? È per questo che ci sono sempre meno laureati e studenti in fuga… e sempre più giovani confusi e neet? Abbiamo bisogno di aiuto per capire la giusta direzione con un occhio all’Europa… e uno all’Italia. Magari con qualche idea innovativa per il più grande museo del mondo… Sono questi i temi della puntata didedicata aldie impresa e dei giovani con particolare riguardo alla Digital Humanities, la grande opportunità che ha il Paese di valorizzare un ramo – quello delle applicazioni digitali ai beni artistici e culturali – che può alimentare in maniera consistente i canali di ...