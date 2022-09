F1, Toto Wolff: “La Mercedes ha problemi a Monza, Verstappen di un’altra categoria” (Di venerdì 9 settembre 2022) In difficoltà. Non è stata una Mercedes brillante quella della prima giornata di prove libere a Monza, 16° round del Mondiale 2022 di F1, per come il day-1 è evoluto. Se è vero che nella FP1 il terzo e quarto posto dei due alfieri di Brackley aveva un po’ confortato, nella FP2 il team anglo-tedesco ha un po’ perso la strada e il distacco dal leader, Carlos Sainz, è stato nell’ordine dei sette decimi. Non si è nascosto dietro un dito il Team Principal, Toto Wolff, ammettendo le criticità della propria squadra: “La vettura non è bilanciata come vorremmo e soffriamo molto il surriscaldamento delle gomme posteriori. Questo ha causato una mancanza di prestazione“, ha sottolineato Wolff ai microfoni di Sky Sports. Il manager austriaco, per questo, non si fa illusioni circa lo sviluppo del fine-settimana in ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 settembre 2022) In difficoltà. Non è stata unabrillante quella della prima giornata di prove libere a, 16° round del Mondiale 2022 di F1, per come il day-1 è evoluto. Se è vero che nella FP1 il terzo e quarto posto dei due alfieri di Brackley aveva un po’ confortato, nella FP2 il team anglo-tedesco ha un po’ perso la strada e il distacco dal leader, Carlos Sainz, è stato nell’ordine dei sette decimi. Non si è nascosto dietro un dito il Team Principal,, ammettendo le criticità della propria squadra: “La vettura non è bilanciata come vorremmo e soffriamo molto il surriscaldamento delle gomme posteriori. Questo ha causato una mancanza di prestazione“, ha sottolineatoai microfoni di Sky Sports. Il manager austriaco, per questo, non si fa illusioni circa lo sviluppo del fine-settimana in ...

tvbnamgi : a me che toto wolff abbia 50 anni purtroppo non interessa... - giancarlofelic1 : RT @dttimetraveler: non toto wolff che alla domanda “ti sei vestito bene per l’eleganza italiana?” capisce “ragazza” al posto di “eleganza”… - dttimetraveler : non toto wolff che alla domanda “ti sei vestito bene per l’eleganza italiana?” capisce “ragazza” al posto di “elega… - jumptarvo : assomiglia un po a toto wolff - dttimetraveler : grazie mara per intervistare sempre toto wolff #ItalianGP -