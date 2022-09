F1 | Lauren Mekies | “Un primo giorno positivo per noi | lavoro differenziato per Sainz vista la penalità”

Leggi su oasport

(Di venerdì 9 settembre 2022) Una prima giornata positiva per la Ferrari quella del weekend del GP d’Italia, 16° round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista di Monza le due Rosse del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carloshanno ottenuto i migliori tempi delle due sessioni, mettendo in mostra una velocità buona. Crono confortanti visto che a Maranello ci si aspettava di patire maggiormente su un tracciato così veloce, dopo quanto accaduto a Spa-Francorchamps (Belgio). Nel Tempio della velocità, invece, in questo day-1 la F1-75 è parsa competitiva, anche se sarà necessario attendere domani per avere un quadro più preciso della situazione. Ad analizzare la situazione è stato il direttore sportivo del Cavallino Rampante,: “Negli ultimi GP abbiamo un po’ faticato e soprattutto Red Bull ha compiuto uno step in avanti importante. Da parte ...