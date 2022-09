F1 GP Italia Monza, Verstappen: “Macchina andata bene, non sono preoccupato dalla Ferrari” (Di venerdì 9 settembre 2022) “La Macchina è andata bene, abbiamo fatto qualcosa di diverso per provare, qualcosa funziona qualcosa no. Il passo gara è stato buono. Abbiamo un carico più alto degli altri, ma sempre basso”. Con queste parole, ai microfoni di Sky, l’olandese della Red Bull Max Verstappen ha commentato il secondo posto ottenuto nelle seconde prove libere del Gp d’Italia dietro a Sainz. “Le Ferrari sono messe bene, ma non sono preoccupato – ha aggiunto il campione del Mondo in carica – perché nel long run siamo andati bene. Diciamo che facciamo a metà tra Spa e Zandvoort abbiamo ottime possibilità”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 9 settembre 2022) “La, abbiamo fatto qualcosa di diverso per provare, qualcosa funziona qualcosa no. Il passo gara è stato buono. Abbiamo un carico più alto degli altri, ma sempre basso”. Con queste parole, ai microfoni di Sky, l’olandese della Red Bull Maxha commentato il secondo posto ottenuto nelle seconde prove libere del Gp d’dietro a Sainz. “Lemesse, ma non– ha aggiunto il campione del Mondo in carica – perché nel long run siamo andati. Diciamo che facciamo a metà tra Spa e Zandvoort abbiamo ottime possibilità”. SportFace.

