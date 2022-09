F1 GP Italia Monza, Leclerc: “Feeling e sensazioni buone, ma non so Max se si sia nascosto…” (Di venerdì 9 settembre 2022) “Sono felice di queste due prime sessioni. Direi che è andata piuttosto bene, il Feeling è buono. Non so quanto la Red Bull si sia nascosta, ma oggi la sensazione è stata buona. Penso di poter essere in grado di fare la pole position indipendentemente dalle penalità che subiranno gli altri piloti”. Queste le parole, dette ai microfoni di Sky, del monegasco della Ferrari Charles Leclerc al termine della seconda sessione di prove libere del GP d’Italia, che lo hanno visto ottenere il terzo tempo dietro Sainz e Verstappen. “Non vedo l’ora che sia domani, come detto il Feeling mi è parso quello giusto – ha proseguito il pilota monegasco – Stanotte lavoreremo per bilanciare ancora di più la vettura, ma nel complesso abbiamo imboccato la direzione giusta. Il basso carico per ora funziona, così come il passo gara che mi è ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 settembre 2022) “Sono felice di queste due prime sessioni. Direi che è andata piuttosto bene, ilè buono. Non so quanto la Red Bull si sia nascosta, ma oggi la sensazione è stata buona. Penso di poter essere in grado di fare la pole position indipendentemente dalle penalità che subiranno gli altri piloti”. Queste le parole, dette ai microfoni di Sky, del monegasco della Ferrari Charlesal termine della seconda sessione di prove libere del GP d’, che lo hanno visto ottenere il terzo tempo dietro Sainz e Verstappen. “Non vedo l’ora che sia domani, come detto ilmi è parso quello giusto – ha proseguito il pilota monegasco – Stanotte lavoreremo per bilanciare ancora di più la vettura, ma nel complesso abbiamo imboccato la direzione giusta. Il basso carico per ora funziona, così come il passo gara che mi è ...

