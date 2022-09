F1, con le prove libere scatta il weekend di Monza, Ferrari e Mercedes sfidano Verstappen nel GP d’Italia (Di venerdì 9 settembre 2022) Signore e signori, ci siamo! Benvenuti all’attesissimo fine settimana del Gran Premio d’Italia, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sullo splendido scenario del tracciato di Monza, il cosiddetto “Tempio della velocità” si alza il sipario su uno dei weekend più attesi dell’intero calendario della massima categoria del motorsport. Oggi, venerdì 9 settembre, il programma sul circuito brianzolo prevedrà le prime due sessioni di prove libere con la FP1 che prenderà il via alle ore 14.00, mentre il secondo turno scatterà alle ore 17.00, per andare a completare le consuete due ore di lavoro in pista, con team e piloti che dovranno trovare il giusto bilanciamento tra tratti velocissimi e chicane della pista lombarda, quindi si concentreranno tra time attack e simulazione di passo ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 settembre 2022) Signore e signori, ci siamo! Benvenuti all’attesissimo fine settimana del Gran Premio, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sullo splendido scenario del tracciato di, il cosiddetto “Tempio della velocità” si alza il sipario su uno deipiù attesi dell’intero calendario della massima categoria del motorsport. Oggi, venerdì 9 settembre, il programma sul circuito brianzolo prevedrà le prime due sessioni dicon la FP1 che prenderà il via alle ore 14.00, mentre il secondo turno scatterà alle ore 17.00, per andare a completare le consuete due ore di lavoro in pista, con team e piloti che dovranno trovare il giusto bilanciamento tra tratti velocissimi e chicane della pista lombarda, quindi si concentreranno tra time attack e simulazione di passo ...

