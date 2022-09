Europa League: Roma beffata in Bulgaria, poker Lazio contro il Feyernoord (Di venerdì 9 settembre 2022) Mourinho immaginava un ritorno in Europa diverso, dopo il successo in Conference League dello scorso anno. In Bulgaria contro il Ludogorets finisce 2 - 1 per i padroni di casa con la partita che si ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 9 settembre 2022) Mourinho immaginava un ritorno indiverso, dopo il successo in Conferencedello scorso anno. Inil Ludogorets finisce 2 - 1 per i padroni di casa con la partita che si ...

OptaPaolo : 3' 03'' - Quello di Luis Alberto contro il Feyenoord (3’,03”) è il secondo gol più veloce segnato dalla Lazio in Eu… - DAZN_IT : Poco più di due mesi fa, una notte magica ? La Roma vuole provarci anche in Europa League: inizia oggi l'avventura… - SkySport : LUDOGORETS-ROMA 2-1 Risultato finale ? ? #Cauly (72’) ? #Shomurodov (86’) ? #Nonato (88’) ? ??… - turbozale : 4. Amori belli che avete vinto la Conference, adesso stiamo in Europa League per cui è meno una passeggiata?? 5. Ai… - turbozale : analisi a freddo di ieri 1. è indecente giocare su un campo di gioco così in europa league 2. MATIC E CRISTANTE NON… -