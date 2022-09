Europa League, Ferencváros: buona la prima (Di venerdì 9 settembre 2022) Terminata la prima giornata di Europa League, il Ferencváros può sorridere grazie al buon successo e ai primi tre punti ottenuti. La compagine ungherese – unico club della sua nazione a partecipare alle competizioni europee – si trova all’interno di un girone non troppo complesso, ma comunque da non sottovalutare. Il Monaco, che ha vinto la prima gara, è sicuramente l’avversaria più temibile, con Trabzonspor e Stella Rossa a completare il Gruppo H. Europa League: il Ferencváros vince ma soffre La gara d’apertura ha visto il Fradi ospitare il Trabzonspor, squadra turca che ha l’obiettivo di superare il girone e provare a stupire. Ai padroni di casa bastano però cinque minuti per passare in vantaggio, grazie alla rete di Nguen che apre le marcature. Il ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 9 settembre 2022) Terminata lagiornata di, ilpuò sorridere grazie al buon successo e ai primi tre punti ottenuti. La compagine ungherese – unico club della sua nazione a partecipare alle competizioni europee – si trova all’interno di un girone non troppo complesso, ma comunque da non sottovalutare. Il Monaco, che ha vinto lagara, è sicuramente l’avversaria più temibile, con Trabzonspor e Stella Rossa a completare il Gruppo H.: ilvince ma soffre La gara d’apertura ha visto il Fradi ospitare il Trabzonspor, squadra turca che ha l’obiettivo di superare il girone e provare a stupire. Ai padroni di casa bastano però cinque minuti per passare in vantaggio, grazie alla rete di Nguen che apre le marcature. Il ...

