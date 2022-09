Europa, bilancio in rosso per le italiane: sorridono Napoli e Lazio, male l’Inter (Di venerdì 9 settembre 2022) Chiusa la prima giornata in Europa e il bilancio delle italiane è in rosso: si salvano soltanto Lazio e Napoli Chiusa la prima giornata in Europa e il bilancio delle italiane è in rosso: si salvano soltanto Lazio e Napoli. In Champions League brilla soltanto la squadra di Spalletti contro il Liverpool. Un netto 4-1 che ha permesse alla squadra di chiudere la sfida con grande entusiasmo. Una spinta e iniezione di fiducia per il proseguo del campionato. male l’Inter inerme contro un Bayern Monaco più in condizione e più qualitativo. La Juventus perde pur lottando nella ripresa, ma nel primo tempo il Psg ha fatto vedere le differenze tra le due squadre. ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 settembre 2022) Chiusa la prima giornata ine ildelleè in: si salvano soltantoChiusa la prima giornata ine ildelleè in: si salvano soltanto. In Champions League brilla soltanto la squadra di Spalletti contro il Liverpool. Un netto 4-1 che ha permesse alla squadra di chiudere la sfida con grande entusiasmo. Una spinta e iniezione di fiducia per il proseguo del campionato.inerme contro un Bayern Monaco più in condizione e più qualitativo. La Juventus perde pur lottando nella ripresa, ma nel primo tempo il Psg ha fatto vedere le differenze tra le due squadre. ...

