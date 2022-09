Esonero Mourinho, rivoluzione totale a Roma: cosa sta succedendo (Di venerdì 9 settembre 2022) . La sconfitta con il Ludogorets in Europa League ha lasciato il segno I giallorossi sono al secondo stop consecutivo dopo Udine ma soprattutto sembrano aver perso completamente la retta via. Solidità difensiva sparita e sterilità in attacco preoccupante. Ora si fa davvero dura. La Roma ha L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 9 settembre 2022) . La sconfitta con il Ludogorets in Europa League ha lasciato il segno I giallorossi sono al secondo stop consecutivo dopo Udine ma soprattutto sembrano aver perso completamente la retta via. Solidità difensiva sparita e sterilità in attacco preoccupante. Ora si fa davvero dura. Laha L'articolo proviene da Inews24.it.

BisInterista : Prossime partite decisive per il futuro di Mourinho, a rischio esonero (sky) - Juventi49737375 : RT @triglione72: Insomma se non ci fosse stato Zampa in cabina Var a Torino, Mourinho sarebbe a rischio esonero? - se__telefoNANDO : @DanieleGianca Non è infallibile. Il troppo storpia in ogni direzione, sia chi oggi parla di esonero, sia chi 'Mour… - 1987_Lorenza : RT @triglione72: Insomma se non ci fosse stato Zampa in cabina Var a Torino, Mourinho sarebbe a rischio esonero? - sprassolato : @elminenza Certo, eccessivo parlare ora di esonero ma difendere a spada tratta Mourinho è inconcepibile. Capisco ch… -