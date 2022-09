Enzo Avitabile, il nuovo disco è un 'Treno dell'anima': 'E in carrozza ho fatto salire tanti amici musicisti' (Di venerdì 9 settembre 2022) Se la vita è l'arte dell'incontro, la musica spesso fa da ruffiana. Enzo Avitabile, che il 16 settembre esce con il nuovo disco, 'Il Treno dell'anima', racconta: 'Con gli artisti con cui ho ... Leggi su leggo (Di venerdì 9 settembre 2022) Se la vita è l'arte'incontro, la musica spesso fa da ruffiana., che il 16 settembre esce con il, 'Il', racconta: 'Con gli artisti con cui ho ...

zazoomblog : Il Treno di Enzo Avitabile: Mezzo secolo di esperienze in un album senza schemi - #Treno #Avitabile: #Mezzo… - radiocalabriafm : ENZO AVITABILE - TUTT'EGUAL SONG''E CRIATURE - radiocampania : Ora in onda su Radio Campania: Fatti miei (feat. Biagio Antonacci) by @Enzo Avitabile! Sintonizzati ora.… - cronachecampane : Enzo Avitabile a Caivano. Concerto con i Bottari di Portico & Black Tarantella Band - puokemed : BENTORNATO, BABY ???? Ci vediamo al MMIEZ ‘E SOUNDS BEER FEST a Sant’Antonio Abate da domani 8/09 fino a lunedi 12.… -