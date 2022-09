Entry list Wta Ostrava 2022: partecipanti ed italiane presenti (Di venerdì 9 settembre 2022) L’Entry list del torneo Wta 500 di Ostrava 2022. Si gioca dal 3 al 9 ottobre sui campi in cemento della città ceca. Parterre di grande rispetto in Repubblica Ceca, dove a guidare il seeding è la numero uno al mondo Iga Swiatek, seguita da Anett Kontaveit, Ons Jabeur e Paula Badosa. presenti altre giocatrici di spicco come Bencic e Pliskova, ma anche campionesse slam come Azarenka e Raducanu. Non ci sono invece tenniste italiane. Di seguito l’Entry list completa del torneo Wta 500 di Ostrava 2022. Entry list WTA 500 Ostrava 2022 1 Iga Swiatek 1 2 Anett Kontaveit 2 3 Maria Sakkari 3 4 Paula Badosa 4 5 Daria Kasatkina 9 6 Emma Raducanu 11 7 Belinda ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 settembre 2022) L’del torneo Wta 500 di. Si gioca dal 3 al 9 ottobre sui campi in cemento della città ceca. Parterre di grande rispetto in Repubblica Ceca, dove a guidare il seeding è la numero uno al mondo Iga Swiatek, seguita da Anett Kontaveit, Ons Jabeur e Paula Badosa.altre giocatrici di spicco come Bencic e Pliskova, ma anche campionesse slam come Azarenka e Raducanu. Non ci sono invece tenniste. Di seguito l’completa del torneo Wta 500 diWTA 5001 Iga Swiatek 1 2 Anett Kontaveit 2 3 Maria Sakkari 3 4 Paula Badosa 4 5 Daria Kasatkina 9 6 Emma Raducanu 11 7 Belinda ...

