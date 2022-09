Energia: Quartapelle (Pd), 'alleati Meloni-Salvini contro Italia' (Di venerdì 9 settembre 2022) Roma, 9 set. (Adnkronos) - “L'Ungheria vota contro e blocca la decisione sul tetto al prezzo del gas, proposta da Draghi. Ecco gli alleati di Meloni e Salvini. Con queste alleanze come pensa la destra di difendere in Europa gli interessi delle nostre famiglie e imprese?”. Così la deputata dem, Lia Quartapelle, responsabile Affari internazionali ed Europa nella Segreteria del Pd, su Twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) Roma, 9 set. (Adnkronos) - “L'Ungheria votae blocca la decisione sul tetto al prezzo del gas, proposta da Draghi. Ecco glidi. Con queste alleanze come pensa la destra di difendere in Europa gli interessi delle nostre famiglie e imprese?”. Così la deputata dem, Lia, responsabile Affari internazionali ed Europa nella Segreteria del Pd, su Twitter.

MariaLu91149151 : RT @ZioKlint: Si potrebbe studiare una turbina alimentata dalle giravolte di Salvini per una nuova fonte d'energia rinnovabile. E chissà se… - Samira1577 : RT @ZioKlint: Si potrebbe studiare una turbina alimentata dalle giravolte di Salvini per una nuova fonte d'energia rinnovabile. E chissà se… - ZioKlint : Si potrebbe studiare una turbina alimentata dalle giravolte di Salvini per una nuova fonte d'energia rinnovabile. E… -