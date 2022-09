Energia, il piano di Cingolani? Tappare le falle. Così la ‘nave Italia’ rischia di affondare (Di venerdì 9 settembre 2022) Mi stavo guardando oggi gli ultimi provvedimenti del governo contro la crisi del gas naturale. Una serie di pezze messe qua è là: abbassare il termostato, spegnere le luci, docce più brevi, cose del genere. Poi sostituire il gas fossile con altri fossili, carbone per esempio: qualunque cosa che brucia va bene. E’ la strategia del tirare avanti “finché la barca va” che conosciamo bene in Italia. Pensando a questo modo di dire, mi è venuta in mente una storia recente: quella del naufragio della “El Faro” nel 2015 nell’Atlantico. E’ dai disastri che si impara, per cui permettetemi di raccontarvela in breve. La El Faro non era una barchetta. Era una porta-container da oltre 30 mila tonnellate progettata per navigare in ogni condizione di mare. E’ stata una tragedia del tutto inaspettata che sia affondata con la perdita di tutto l’equipaggio. Cosa era successo? La cosa interessante è che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) Mi stavo guardando oggi gli ultimi provvedimenti del governo contro la crisi del gas naturale. Una serie di pezze messe qua è là: abbassare il termostato, spegnere le luci, docce più brevi, cose del genere. Poi sostituire il gas fossile con altri fossili, carbone per esempio: qualunque cosa che brucia va bene. E’ la strategia del tirare avanti “finché la barca va” che conosciamo bene in Italia. Pensando a questo modo di dire, mi è venuta in mente una storia recente: quella del naufragio della “El Faro” nel 2015 nell’Atlantico. E’ dai disastri che si impara, per cui permettetemi di raccontarvela in breve. La El Faro non era una barchetta. Era una porta-container da oltre 30 mila tonnellate progettata per navigare in ogni condizione di mare. E’ stata una tragedia del tutto inaspettata che sia affondata con la perdita di tutto l’equipaggio. Cosa era successo? La cosa interessante è che ...

