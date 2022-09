Energia: Calenda, 'Conte blocca dl aiuti, M5S irresponsabili' (Di venerdì 9 settembre 2022) Roma, 9 set. (Adnkronos) - "Mentre le imprese chiudono e le famiglie soffrono per il caro Energia Giuseppe Conte e i 5S stanno bloccando il Dl aiuti bis. Sono degli irresponsabili che non devono andare mai più al governo del paese". Così Carlo Calenda su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) Roma, 9 set. (Adnkronos) - "Mentre le imprese chiudono e le famiglie soffrono per il caroGiuseppee i 5S stannondo il Dlbis. Sono degliche non devono andare mai più al governo del paese". Così Carlosu twitter.

