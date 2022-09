(Di venerdì 9 settembre 2022) di Arturo Calabrese «Venga organizzato unper porre in essere quante più soluzioni o iniziative per contrastare ilenergia eprovate dall’aumento delle». Sono precise le richieste del consigliere di minoranzache formulerà anche una interrogazione consiliare nella quale chiederà all’amministrazione di indire tale. «Le, le, i piccoli negozi di quartiere e in generale tante attività commerciali sono ormai con l’acqua alla gola – aggiunge la rappresentate di “Città Futura” – ad oggi siamo tutti a conoscenza di una problematica forte che è quella della crisi energetica. L’amministrazione, però, non ...

elvira_serra : Una conduttrice che dice Nùoro con l’accento giusto! @IoBettySenatore For President @RadioCapital_fm ???? - elvira_serra : Più che un film di Guareschi sembra una commedia di Checco Zalone, il vescovo di Ferrara e Comacchio costretto alla… - NoSignal_mag : Genitori oggi | Eventi “La conferenza redatta da Elvira Serra è stata molto coinvolgente e ha visto opinioni diff… - elvira_serra : - Dirige «Chi» da 16 anni. Ci pensa a lasciarlo? - «Ma io ne sono gelosissimo! Controllo tutto, guardo anche le did… - elvira_serra : RT @peppezingro: Da questa intervista (che consiglio) emerge lo spessore umano oltre che politico di MC.Non amo beatificare incondizionatam… -

Cronache Salerno

diIl caso dopo l'annuncio di accorpare due parrocchie per trasformare la chiesa di Santa Maria in Aula Regia in Santuario. La sua replica: "Sono un po' dispiaciuto. Ma come direbbe Don ..., che lo intervista per il Corriere della sera, racconta che la volta più imbarazzante fu quando a Emanuela Folliero , intenta a presentare il suo calendario in tv in un programma in ... Elvira Serra: «Caro bollette, un tavolo tecnico per aiutare aziende e famiglie» Una grande delusione dopo le parole di Alfonso Signorini che svela che è tutto finito: nessuno poteva aspettarselo ...Aurora Ramazzotti incinta, Signorini conferma tutto: “Si è arrabbiata tanto”, il retroscena svelato dal giornalista e direttore di Chi.