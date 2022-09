Elisabetta: Premier League, rinviata 7a giornata in segno di lutto (Di venerdì 9 settembre 2022) Londra, 9 set. (Adnkronos) - In segno di rispetto a Sua Maestà la Regina Elisabetta II, il turno di partite della Premier League di questo fine settimana, la 7a, sarà posticipato. Lo ha annunciato la Premier League. "In una riunione questa mattina, i club della Premier League hanno reso omaggio a Sua Maestà la Regina Elisabetta II. Per onorare la sua vita straordinaria e il suo contributo alla nazione, e in segno di rispetto, il turno di Premier League di questo fine settimana sarà posticipato, inclusa la partita di lunedì sera". Richard Masters, amministratore delegato della Premier League, ha dichiarato: “Noi e i nostri club vorremmo rendere omaggio ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) Londra, 9 set. (Adnkronos) - Indi rispetto a Sua Maestà la ReginaII, il turno di partite delladi questo fine settimana, la 7a, sarà posticipato. Lo ha annunciato la. "In una riunione questa mattina, i club dellahanno reso omaggio a Sua Maestà la ReginaII. Per onorare la sua vita straordinaria e il suo contributo alla nazione, e indi rispetto, il turno didi questo fine settimana sarà posticipato, inclusa la partita di lunedì sera". Richard Masters, amministratore delegato della, ha dichiarato: “Noi e i nostri club vorremmo rendere omaggio ...

