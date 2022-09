Elisabetta, per 10 giorni a Roma le scuole britanniche commemorano la Regina (Di venerdì 9 settembre 2022) Roma, 9 set. (Adnkronos) - Le scuole britanniche della Capitale commemorano Elisabetta II. Attività speciali, riunioni su zoom con i genitori, libri di condoglianze dedicati a raccogliere i pensieri della comunità scolastica scandiranno i prossimi 10 giorni di lutto, che si concluderanno con l'osservanza di alcuni minuti di silenzio. Stamattina la storica St. George's British International School, che ospita nella Capitale studenti provenienti da decine di paesi del mondo dai 3 anni alla maturità, nel posporre al prossimo 23 settembre il tradizionale Bbq con il Principal, in una lettera visionata dall'Adnkronos ha informato le famiglie delle modalità in cui l'Istituto, in contatto con l'Ambasciata britannica, ricorderà la Regina. Mentre la New School, a ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022), 9 set. (Adnkronos) - Ledella CapitaleII. Attività speciali, riunioni su zoom con i genitori, libri di condoglianze dedicati a raccogliere i pensieri della comunità scolastica scandiranno i prossimi 10di lutto, che si concluderanno con l'osservanza di alcuni minuti di silenzio. Stamattina la storica St. George's British International School, che ospita nella Capitale studenti provenienti da decine di paesi del mondo dai 3 anni alla maturità, nel posporre al prossimo 23 settembre il tradizionale Bbq con il Principal, in una lettera visionata dall'Adnkronos ha informato le famiglie delle modalità in cui l'Istituto, in contatto con l'Ambasciata britannica, ricorderà la. Mentre la New School, a ...

albertoangela : Con Elisabetta II se ne va forse l’ultimo simbolo del ‘900. Una donna che ha vissuto in prima persona i fatti più i… - Quirinale : Messaggio di Cordoglio del Presidente #Mattarella per la scomparsa della Regina #Elisabetta II - berlusconi : Con la Regina Elisabetta II scompare una figura di riferimento per il mondo intero. Mi unisco al lutto del governo… - narcisisecchi : RT @selseIfish: qui per ricordare la reazione della regina elisabetta dopo aver visto delle mucche #QueenElizabeth - isabellapanizza : RT @albertoangela: Con Elisabetta II se ne va forse l’ultimo simbolo del ‘900. Una donna che ha vissuto in prima persona i fatti più import… -