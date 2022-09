Elisabetta, da Carlo e Diana alla ‘Megxit’: tutti gli scandali a Corte (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – Dal divorzio di Carlo e Diana allo ‘strappo’ di Harry e Meghan, sono stati tanti i momenti turbolenti nella storia della famiglia reale attraversati dalla corona britannica durante il lungo regno di Elisabetta II. Il matrimonio da favola del principe Carlo con la giovane e bella Diana, seguito con curiosità nel luglio 1981 in tutto il mondo, si è rapidamente rivelato un’unione infelice destinata a concludersi, come poi accadde nel 1992, con l’annuncio ufficiale della separazione. Una vicenda dolorosa, testimoniata ancora da Diana nella famosa intervista del 1995 a Martin Bashir in cui raccontava le difficoltà attraversate, confessava la propria infelicità, sfociata nella bulimia, e descriveva “un matrimonio a tre, quindi un po’ troppo affollato”, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – Dal divorzio diallo ‘strappo’ di Harry e Meghan, sono stati tanti i momenti turbolenti nella storia della famiglia reale attraversati dcorona britannica durante il lungo regno diII. Il matrimonio da favola del principecon la giovane e bella, seguito con curiosità nel luglio 1981 in tutto il mondo, si è rapidamente rivelato un’unione infelice destinata a concludersi, come poi accadde nel 1992, con l’annuncio ufficiale della separazione. Una vicenda dolorosa, testimoniata ancora danella famosa intervista del 1995 a Martin Bashir in cui raccontava le difficoltà attraversate, confessava la propria infelicità, sfociata nella bulimia, e descriveva “un matrimonio a tre, quindi un po’ troppo affollato”, ...

Agenzia_Ansa : La regina Elisabetta, 96 anni, è morta oggi nella residenza scozzese di Balmoral, dove le sue condizioni - fragili… - Agenzia_Ansa : 'La morte della mia amata madre è un momento di grande tristezza per me e per tutti i membri della mia famiglia': s… - Agenzia_Ansa : L'annuncio della morte di Elisabetta II arriva con una nota di Buckingham Palace: 'Sua Maestà è morta pacificamente… - marco_borrano : RT @MinistroEconom1: Alla notizia della morte della Regina Elisabetta le lacrime di Carlo sono state incontenibili, tanto da annacquare lo… - captainbrendy : RT @Dottor_Strowman: Che poi non ho capito perché chiamiamo Elizabeth 'Elisabetta' e Charles 'Carlo' ma William ed Harry non li chiamiamo G… -