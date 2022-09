**Elisabetta: Cristina Parodi, 'figura unica, fermezza e modernità irripetibili'** (Di venerdì 9 settembre 2022) Roma, 9 set. (Adnkronos) - "Con la regina Elisabetta è finito un pezzo di storia, che lei ha segnato profondamente. Io ho sempre studiato i reali ma la regina è una figura unica e, credo, irripetibile. Ha segnato questo secolo, è stata il motore del cambiamento e della grandezza dell'Inghilterra. Un simbolo di unità in un mondo che continuava a cambiare, con una fermezza ma anche con una modernità incredibile". E' il quadro che Cristina Parodi traccia all'Adnkronos commentando la morte della regina Elisabetta. Esperta delle vicende della royal family e autrice di un best seller sui reali di'Inghilterra ('E vissero tutti felici e contenti?'), la giornalista analizza l'importanza della figura della regina non solo per il suo Paese ma per il mondo. "Lei sempre stata una ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 settembre 2022) Roma, 9 set. (Adnkronos) - "Con la regina Elisabetta è finito un pezzo di storia, che lei ha segnato profondamente. Io ho sempre studiato i reali ma la regina è unae, credo, irripetibile. Ha segnato questo secolo, è stata il motore del cambiamento e della grandezza dell'Inghilterra. Un simbolo di unità in un mondo che continuava a cambiare, con unama anche con unaincredibile". E' il quadro chetraccia all'Adnkronos commentando la morte della regina Elisabetta. Esperta delle vicende della royal family e autrice di un best seller sui reali di'Inghilterra ('E vissero tutti felici e contenti?'), la giornalista analizza l'importanza delladella regina non solo per il suo Paese ma per il mondo. "Lei sempre stata una ...

